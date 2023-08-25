Malatya’da iki binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kitabe sokakta sabaha karşı biri az diğeri ağır hasarlı olan iki binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun da müdahale ettiği yangında az hasarlı binada oturan ve mahsur kalan 78 yaşındaki kadında itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı. Yaşlı kadın kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulansa alınırken yangına müdahale eden bir itfaiye personeli de dumandan etkilenince tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

