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Malatya’da iki garajı MOTAŞ işletecek

MALATYA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Malatya’da, Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe Köy Garajının işletme hakkının 5 yıl süre ile Malatya Otobüs Taşımacılık A.Ş’ye (MOTAŞ) devri kabul edildi.Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Şubat ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında; Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe Köy Garajının işletme hakkının 5 yıl süre ile Malatya Otobüs Taşımacılık A.Ş’ye (MOTAŞ) devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.Dünya Bankasından temin edilen ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi finansmanında kullanılacak hibeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, meclis üyeleri tarafından dilek ve temennileri dile getirildi ve şubat ayı ilk birleşimi sona erdi.Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 2’nci birleşiminin 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 14.30’da yapılmasına karar verildi.

Malatya’da iki garajı MOTAŞ işletecek

Malatya’da, Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe Köy Garajının işletme hakkının 5 yıl süre ile Malatya Otobüs Taşımacılık A.Ş’ye (MOTAŞ) devri kabul edildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı Şubat ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.
Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.
Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında; Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe Köy Garajının işletme hakkının 5 yıl süre ile Malatya Otobüs Taşımacılık A.Ş’ye (MOTAŞ) devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.
Dünya Bankasından temin edilen ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi finansmanında kullanılacak hibeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, meclis üyeleri tarafından dilek ve temennileri dile getirildi ve şubat ayı ilk birleşimi sona erdi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 2’nci birleşiminin 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 14.30’da yapılmasına karar verildi.

Malatya’da iki garajı MOTAŞ işletecek

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Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Annem Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
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