Malatya'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklı ve sopalı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenihamam Mahallesi Turgut Temelli alt kavşağında Suriyeli oldukları belirtilen iki grup arasında "küfürlü konuşma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Çevredekiler kavgaya müdahale ederek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Kavgada bir kişi bıçakla, 7 kişi de sopayla yaralandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

