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Malatya'da iki Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

MALATYA HABERLERİ  | 13.04.2020 20:51 | Son Güncelleme

Malatya'da iki Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören iki hasta, alkışlarla servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 58 yaşındaki A.F.Y. ile 60 yaşındaki S.L'nin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan servise alınmasına karar verildi.

Yoğun bakım personeli, servise alınan hastaları alkışlarla uğurladı.

Hastalar A.F.Y. ve S.L, yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi.

Hastaların yoğun bakımdan servise alınma anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

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Kovid-19 Malatya Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip koronavirüs Yoğun bakım

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