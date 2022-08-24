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Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

24.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde birçok inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

9 şüphelinin inşaat alanlarında gündüz keşif yaptığını, gece ise kamyonetle malzemeleri çaldığını tespit eden ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelileri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltı Malatya hırsızlık İnşaat

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