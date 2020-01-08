Malatya’da iş kazası: 1 ağır yaralı

Malatya’da bir fabrikada sıcak su tahliye kanalına düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde bulunan Şeker Fabrikası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan Kamil E. henüz bilenmeyen bir nedenden dengesini kaybederek sıcak su tahliye kanalına düştü.Durumun fark edilmesi üzerine bulunduğu yerden diğer işçiler tarafından çıkarılan Kamil E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Kamil E.’nin yanık ünitesinde tedavi sürerken polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

