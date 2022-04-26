Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 3 güne ait 60 farklı kamera görüntüsü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliler U.E. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için Emniyet'e götürülürken iş makinesine ait kırıcı, müştekiye teslim edildi.



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