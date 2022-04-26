YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı

26.04.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 3 güne ait 60 farklı kamera görüntüsü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliler U.E. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için Emniyet'e götürülürken iş makinesine ait kırıcı, müştekiye teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandıAdana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
Antalyaspor-Kayserispor maçının ardındanAntalyaspor-Kayserispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:30
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:20
Yatsı
20:44
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.