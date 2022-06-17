Malatya'da iş yeri kurşunlama, tehdit ve yağma olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da iş yeri kurşunlama, tehdit ve yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Haziran'da iş yeri kurşunlama, tehdit ve yağma olaylarına karışan zanlıların kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

