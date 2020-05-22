YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da jandarma bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı

Malatya'da jandarma bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Malatya'da jandarma bayram öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Ramazan Bayramı öncesi şehit kabirlerinin bakımını yaptı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerine su döken jandarma ekipleri, mezarların başucundaki Türk bayraklarını da yeniledi.

Jandarma görevlileri, kırsal mahallelerdeki şehit kabirlerinin de bakımlarını yaptı.

Bu arada, vatandaşlar da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Kabirlerin çevresindeki otları temizleyen vatandaşlar, mezarların çevresindeki ağaçları ve çiçekleri de suladı.

Bölgede görevli polisler de mezarlara su döküp, mezar taşlarını temizledi ve dua okudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Malatya Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:03
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Fırat Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı

İş dünyasının çağrısı karşılık buldu yasak kalktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hekimhan’da testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte

Hekimhan’da testi pozitif çıkan berberin müşterileri de yakın takipte

Meteorolojiden ani sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden ani sıcaklık uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.