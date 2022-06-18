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Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi

18.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi

Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi

Malatya'da jandarma ekipleri, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.

Turgut Özal Üniversitesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, salona gireceği esnada kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Sınavın yapılacağı binada kimlik kontrolü ve üst araması yapan jandarma ekipleri konuyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.

Jandarma, kimliğini evde unutan öğrenciyi sınav merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki evine ekip aracıyla götürerek kimliğini almasına yardımcı oldu.

Sınava vaktinde yetişen öğrenci, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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