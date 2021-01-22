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Malatya'da jandarma kent genelinde drone ile denetim yaptı

22.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Malatya'da jandarma kent genelinde drone ile denetim yaptı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve kış lastiği kullanımına yönelik denetim yaptı.

Jandarma ekipleri kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında drone ile denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce durdurulan araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Uygulamalarda sürücülerin ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı da denetlendi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların alışveriş için tercih ettiği semt pazarlarında da maske, sosyal mesafe tedbirlerine ilişkin denetim yaptı, esnafı tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.

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