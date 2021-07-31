Malatya'da kaçak 189 bin 600 makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçak 189 bin 600 makaron ile 4 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak makaron satışı yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, toplam 189 bin 600 kaçak makaron ile 4 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Şüpheli 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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