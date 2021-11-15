Malatya'da kaçak 46 bin 640 makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçak 46 bin 640 makaron ve 945 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde bir şüphelinin kaçak makaron ve sigara kağıdı sattığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 46 bin 640 makaron ve 945 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
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