Malatya'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 565 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve sahte içki imalatı ile satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa ve İnönü mahallelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 565 litre kaçak içki, 535 litre etil alkol ile 75 sahte alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. (53) ile B.A'nın (59) jandarmadaki işlemleri sürüyor.﻿



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz