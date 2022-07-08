YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

08.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerinde silah imalatı yapıldığını tespit etti.

İş yerine düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 av tüfeği, bir kurusıkı ve 2 havalı tabanca, 26 şarjör, 15 tabanca gövdesi, 21 tabanca sürgüsü, 9 silah parçası ve 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldıMalatya'da kayısı hasat günü etkinliği yapıldı
GÜNCELLEME - Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME - Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçtiİBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi meclisten geçti
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:40
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.