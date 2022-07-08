Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 169 litre kaçak ve sahte içki ile sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 105 litre etil alkol, 48 litre el yapımı boğma rakı, 16 litre el yapımı şarap, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında bulunan eşyalar arasında 435 paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



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