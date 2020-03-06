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Malatya’da kaçakçılık operasyonu

MALATYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Malatya il merkezinde bir tekel büfesinde yapılan aramalarda çerez dolabının altındaki bölmede gizlenmiş vaziyette, pet şişelerde satışa hazır sahte ve kaçak toplam 30 adet viski ve rakı ele geçirildi.

Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Malatya il merkezinde bir tekel büfesinde yapılan aramalarda çerez dolabının altındaki bölmede gizlenmiş vaziyette, pet şişelerde satışa hazır sahte ve kaçak toplam 30 adet viski ve rakı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 7 adet 50 gram paketler halinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı da ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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