YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kamu binaları, fabrika ve konaklama tesislerine "HES kodu" ile girilebilecek

Malatya'da kamu binaları, fabrika ve konaklama tesislerine "HES kodu" ile girilebilecek

MALATYA HABERLERİ  | 24.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Malatya'da kamu binaları, fabrika ve konaklama tesislerine "HES kodu" ile girilebilecek

Malatya'daki tüm kamu kuruluşlarına ait binalar, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile banka, PTT ve konaklama tesislerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir. Bunun önüne geçilmesi amacıyla, Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının belirtilen yerlerde de hayata geçirilmesi için ek olarak tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara girişlerde, PTT ve banka şubelerine ait binalara girişlerde, çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde, elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik olarak hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde, tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelere girişlerde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu

Malatya Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:24
İkindi
15:48
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.