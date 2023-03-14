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Malatya'da kamyonet beton menfeze çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

14.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonetin beton menfeze çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Halit Akyüz (35) yönetimindeki 34 CRD 946 plakalı kamyonet, Yukarı Ulupınar mevkisinde su tahliye kanalındaki beton menfeze çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Abdulkerim Akyüz (69) ve torunu Züleyha Akyüz (1) hayatını kaybetti, Sevim Akyüz (25) oğlu Muhammed Efe Akyüz (6) ile Mehmet Halit Akyüz (35) yaralandı.

Durumu ağır olan Muhammed Efe Akyüz 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Akyüz ailesinin, İstanbul'dan Bingöl'e gitti öğrenildi.

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