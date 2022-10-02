YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

E.K. yönetimindeki 44 AR 232 plakalı otomobil, Hekimhan-Arguvan kara yolunun 2. kilometresinde M.Ç. idaresindeki 44 FZ 582 kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.K, Z.Ç ve Zekine Takmaz yaralandı.

Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekine Takmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıMalatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendiSakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya Hekimhan

Malatya Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:55
Sabah
06:16
Öğle
12:21
İkindi
15:40
Akşam
18:17
Yatsı
19:32
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.