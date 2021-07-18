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Malatya'da kamyonette 206 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

18.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kamyonette 206 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Malatya'da kamyonette yapılan aramada gümrük kacağı 206 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında batı illerine seyahat eden bir kamyoneti kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 206 kilogram bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yaptı.

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