YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor

Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 20.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında araç trafiğine kapatılan caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor.

Malatya’da kapalı caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında araç trafiğine kapatılan caddeler 21 Mayıs’ta açılıyor. Kalabalık yerlerde maske zorunlu hale getirildi.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Nisan 2020 tarih ve 2020/23 ile 11.04.2020 tarih ve 2020/38 no’lu kararlarıyla; İlimiz merkezinde bulunan İnönü Caddesi ve Atatürk (Kışla) Caddesinin tamamı, Aslantepe (Akpınar) Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Turgut Temelli Alt Kavşağı, Halep Caddesi, Yeni Boztepe Caddesi, Çevre yolu yan yoldan Şire Pazarı, Kasap Pazarı istikametine çıkan tüm sokaklar ve Sivas Caddesinden Aslantepe Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesine çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatılmıştı. Ancak, araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar ile bağlantılı olan ara cadde ve sokakların havaların ısınmasıyla birlikte yaya ve araç trafiği yönünden aşırı yoğun hale gelmesi ve bunun da söz konusu sokaklarda aşırı insan kalabalığı oluşmasına ve sosyal mesafe kuralınım ihlal edilmesine neden olduğu değerlendirildiğinden 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 00:00’dan itibaren söz konusu karada belirtilen cadde ve sokakların araç trafiğine açılmasına karar verilmiştir” denildi.

Kalabalık yerlerde maske zorunlu
Açıklamada, “Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla meydanlarda, caddelerde, otobüs ve minibüs duraklarındaki bekleme alanlarında ve vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.
Bu arada, berberlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 6 Mayıs 2020 tarih ve 2020/58 no’lu kararıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceği belirlenmiştir.
Ancak, Ramazan Bayramı öncesinde berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirildiğinden 20, 21 ve 22 Mayıs 2020 tarihlerine mahsus olmak üzere çalışma saatlerinin 08.00-23.00 olarak düzenlenmesine, söz konusu iş yerlerinin diğer zamanlarda 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine karar verildi” şeklinde ibareler kullanıldı.
Belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Malatya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:42
Yatsı
21:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Anıl Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.