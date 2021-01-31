Malatya’da kapalı olan 504 mahallenin 238’i açıldı

Malatya’da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 504 mahalleden 238 köy yolu ulaşıma açıldı. Birçok mahallede bulunan hastaların yardımına da ulaşan Büyükşehir Belediye ekipleri, kapalı yolları açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Tüm Türkiye’yi geçtiğimiz hafta ortasından itibaren etkisi altına alan yağışlı hava, Malatya’da ilçeler başta olmak üzere şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Kırsal kesimlerde rakımı 1500 metrenin üzerinde olan bazı yollarda yer yer 1,5 metreye kadar çıkan kar kalınlığı birçok mahalle yolunun kapanmasına neden oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri şehir merkezinde kar temizliğini büyük bir titizlikle sürdürürken, kırsalda ise köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin karla mücadelesi hem şehir içinde hem de kırsal bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehir merkezinde ana arterler karın başladığı ilk andan itibaren açık tutan ekipler, gece buzlanmaya karşı da tuzlama işlemiyle özellikle kavşakları, inişli-çıkışlı yolları ve buz tutan ana aksları don olayı gerçekleşmemesi için açık tutuyor. Şehir merkezinde yayaların kullandığı kaldırımları, üst geçitleri ve merdivenleri de kardan arındıran ekipler, vatandaşların ve esnafların günlük işlerindeki olası aksaklıkların da önüne geçmiş oluyor.