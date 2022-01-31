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Malatya'da kar nedeniyle 57 mahallenin yolu kapandı

31.01.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kar nedeniyle 57 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 57 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 34, Pütürge'de 8, Battalgazi'de 5, Kuluncak ve Kale'de dörder, Doğanyol'da ise 2 mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

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kar yağışı Malatya

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