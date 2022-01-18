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Malatya'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

18.01.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de idari izinli sayılacak

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

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kar yağışı Malatya

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