Malatya'da kar nedeniyle ulaşılamayan felçli hasta için ekipler seferber oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kardan dolayı evde mahsur kalan felçli hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağıköy Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ayşehan Söylemez'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoldaki kar nedeniyle hastaya ulaşamayan sağlık çalışanları, durumu belediyeye bildirdi.

Belediye ekiplerinin karla kaplı yolu açmasının ardından sağlık personelinin ulaştığı Söylemez, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kapanan yolu açılması için ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirterek, "Ekiplerimizin yardımı ile hastaneye götürülen vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Rahatsızlanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin farklı noktalarında kapanan yolları açmak için ekiplerimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir." ifadesini kullandı.

Çınar, ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

