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Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan 1069 kişiye konaklama imkanı sağlandı

24.01.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan 1069 kişiye konaklama imkanı sağlandı

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda bekletilen 1069 kişinin, öğrenci yurtları, misafirhane ve otellerde konaklaması sağlandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kent genelinde dün sabah başlayan yoğun kar yağışının 27 Ocak'a kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kar yağışı, rüzgar ve buna bağlı olarak tipi ve yollardaki buzlanma nedeniyle kenti diğer illere ve ilçelere bağlayan kara yolları ile mahalle yollarında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının 24 saat esasına göre sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Arapgir-Divriği, Malatya-Pütürge, Malatya-Çelikhan, Malatya-Sincik, Arguvan-Arapgir, Arguvan-Hekimhan, Arapgir-Ağın, Hekimhan-Kuluncak, Kuluncak-Darende, Darende-Elbistan, Doğanyol-Pütürge, Malatya-Doğanyol ve Malatya-Pütürge kara yolları ile 13 ilçede 542 mahalle yolu (11.00 itibarıyla) araç trafiğine kapalı. Karla mücadele çalışmaları 218 iş makinesi ve araçla devam ediyor."

Açıklamada, acil sağlık sorunu olan 6 vakaya paletli ambulansla müdahale edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde yolların kapanması nedeniyle yollarda mahsur kalan araç ve vatandaşlarımız, Karayolları ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarılmakta olup, halen yollarda mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. 23 Ocak 2022 Pazar günü Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yollarının kapalı olması nedeniyle bu güzergahları kullanan otobüs ve özel araçlarıyla seyahat edenlerden, Malatya il merkezinde 767 kişi, Hekimhan ilçesinde 82 kişi, Darende ilçesinde 220 kişi olmak üzere toplam 1069 vatandaşımıza Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından öğrenci yurtları, misafirhane ve otellerde konaklama imkanı sağlanmıştır."

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kar yağışı Malatya

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