Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 14, Kuluncak'ta 6, Arapgir'de 4, Darende'de 2 ve Battalgazi ilçesinde 1 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 27 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda iş makinesiyle çalışıyor.
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