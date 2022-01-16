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Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

16.01.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 14, Kuluncak'ta 6, Arapgir'de 4, Darende'de 2 ve Battalgazi ilçesinde 1 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 27 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda iş makinesiyle çalışıyor.

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kar yağışı Malatya

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