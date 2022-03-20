Malatya'da karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Savaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (61), eşi Fatma (61) ve çocukları Nihan Akarsu (22), sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne, baba ve çocuklarını Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mustafa, Fatma ve Nihan Akarsu, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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