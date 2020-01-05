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  4. Malatya’da kar’dan 226 kırsal mahalle yolu kapalı

Malatya’da kar’dan 226 kırsal mahalle yolu kapalı

MALATYA HABERLERİ  | 05.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Malatya’da kar ve tipi nedeniyle 226 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye gere, Pütürge ilçesi 38, Doğanşehir ilçesi 39, Hekimhan ilçesi 38, Arapgir ilçesi 19, Darende ilçesi 19, Arguvan ilçesi 18,Kale ilçesi 15, Doğanyol ilçesi 10, Kuluncak ilçesi 8, Yazıhan ilçesi 6 ve Yeşilyurt ilçesi 4 olmak üzere toplam 226 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kaplı durumda.Büyükşehir Belediyesi’nin 27 ekiple birlikte kardan kapalı yol açma çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

Malatya’da kar’dan 226 kırsal mahalle yolu kapalı

Malatya’da kar ve tipi nedeniyle 226 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye gere, Pütürge ilçesi 38, Doğanşehir ilçesi 39, Hekimhan ilçesi 38, Arapgir ilçesi 19, Darende ilçesi 19, Arguvan ilçesi 18,Kale ilçesi 15, Doğanyol ilçesi 10, Kuluncak ilçesi 8, Yazıhan ilçesi 6 ve Yeşilyurt ilçesi 4 olmak üzere toplam 226 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kaplı durumda.
Büyükşehir Belediyesi’nin 27 ekiple birlikte kardan kapalı yol açma çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

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Ömür Eczanesi
Merkez
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