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Malatya’da karla mücadelede ortak hareket edilecek

15.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Malatya’da karla mücadelede ortak hareket edilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2021 Yılı’nın ilk karla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi salonunda düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ortak çalışma yaparak, tüm ekiplerle birlikte şehir merkezinde ve kırsalda yol açma ve kar temizliğini koordineli bir şekilde yapma kararı aldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında toplanan AYKOME toplantısına ilgili daire Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin ilgili başkan yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.Toplantı sonrası bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2021 yılında karla mücadelede vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşamamaları için gerekli çalışmalarımızı tamamladık.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2021 Yılı’nın ilk karla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi salonunda düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ortak çalışma yaparak, tüm ekiplerle birlikte şehir merkezinde ve kırsalda yol açma ve kar temizliğini koordineli bir şekilde yapma kararı aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında toplanan AYKOME toplantısına ilgili daire Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin ilgili başkan yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2021 yılında karla mücadelede vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşamamaları için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Bütün ortak paydaşlarımız ve İlçe Belediyesi yetkilileri ile birlikte 1000 personel ve iş makinalarımızla birlikte geceden hazırlıklı olarak sahada olacağız. Bu anlamda gerekli önlemleri aldık. Önceki günden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı şehrimizin kırsal bölümlerinde etkisini gösterdi. Bize intikal eden kapalı köy yolu sayısı 138 idi. Tamamını bir gecede sorunsuz bir şekilde açtık çok şükür. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bu kışı atlatmayı hedefliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza karla mücadelede başarılar diliyorum’’ dedi.
Karla mücadelede konusunda ortak çalışma yürüteceklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ise, “Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanlarımız ve ilgili birim arkadaşlarımızla birlikte görev alanlarımızı yeniden gözden geçirdik. Hafta sonu olası bir yağışta hep birlikte vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için şehrimizi hızlı bir şekilde temizleyeceğiz’’ şeklinde konuştu. Vatandaşların rahatı ve huzur için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Battalgazi Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Ali Aydoğan ise, ‘’Büyükşehir Belediyesi önderliğinde gerçekleşen toplantıda amacımız olası bir kar yağışında vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde olabilmesi için ekiplerimizle birlikte karları hızlıca temizlemek ve vatandaşlarımızı rahatını sağlamak’’ diye konuştu.

Malatya’da karla mücadelede ortak hareket edilecek

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