Malatya'da kaybolan çocuk yaklaşık 40 saatlik aramanın ardından bulundu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 15 yaşındaki Ç.T, yaklaşık 40 saatlik aramanın ardından bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazlı Mahallesi'nde ikamet eden A.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak engelli oğlu Ç.T'nin 1 Eylül'de evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cihan Çetin koordinesinde 70 personel, iz takip köpeği, gece görüş özelliği bulunan dron ve 30 güvenlik korucusuyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Arapgir Belediyesi personeli ile vatandaşlar da aramalara katıldı.

Ç.T, kucağında oyuncak ayısıyla evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Günyüzü Mahallesi Çiftlik mevkisindeki dere yatağında bilinci açık bulundu.

Jandarma personeli, yaklaşık 40 saatlik arama çalışması sonrası bulunan Ç.T'yi 300 metre sırtında taşıyarak dere yatağından çıkarttı.

Ç.T, ambulansla Arapgir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

