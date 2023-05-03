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Malatya'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma dron yardımıyla buldu

03.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaybolan 140 küçükbaş hayvanı jandarma ekibi dron yardımıyla buldu.

Üçgöze Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan C.A. sabah saatlerinde 140 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunu üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerce mahalle çevresinde dron destekli yapılan arama sonucu küçükbaş hayvanlar köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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Malatya küçükbaş hayvan dron jandarma

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