Malatya’da kayısı ağaçlarındaki monilya hastalığıyla ilgili rapor hazırlandı

Malatya’da bazı bölgelerdeki kayısı ağaçlarında görülen monilya hastalığı ile ilgili hazırlanan sonuç raporunda hastalığın yüzde 1-2 civarında olduğu tespit edildi.

Malatya il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Akçadağ, Yeşilyurt, Yazıhan, Battalgazi ve Kale ilçemiz kayısı üreticilerinden gelen yoğun şikayetler üzerine, Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürlüğümüz teknik elemanlarının sahada gezilerek yapılan morfolojik incelemeleri sonucunda kayısıda Monilya hastalığı ile ilgili sonuç raporu hazırlandı” denildi. Sert çekirdekli meyvelerde görülen monilya hastalığı ile ilgili olarak, “ Çiçek Monilyası (Monilinia laxa) kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabilen bir fungal hastalıktır. Hastalık etmeni konukçu bitkinin özellikle çiçek, çiçek sapı, sürgün ve en son olarak ta meyveleri hastalandırır” ifadelerine yer verildi. Kayısı ağaçlarında görülen monilya hastalığıyla ilgili olarak yapılan tespitlerin sonuçları şu şekilde açıklandı:

"Söz konusu ilçelerimizde yapılan inceleme ve tespitlerde yer yer çiçek Monilyası hastalığına yakalanan bahçeler mevcuttur. Oran olarak yüzde 1-2 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Çiçek Monilyası hastalığına yakalanan bu bahçelerde kültürel önlemlerin (budama, bahçe temizliği ve yabancı otlar gibi) yeterince alınmadığı görülmüştür. Bu bahçelerde Monilya hastalığının yanı sıra başka hastalıkların mevcut olduğu ve beslenme ile ilgili eksikliklerin bulunduğu görülmüştür. Hastalık görülen bu bahçelerde sonbahar mevsiminde sulamaların aşırı derecede yapıldığı geç sezonda azotlu gübrelerin kullanıldığı; doğal olarak bitkide dayanıklılık ve hastalanma hassasiyetinin arttığı, görülmüştür. Bu üreticilerimizin Monilya hastalığı için genelde tek ilaç kullandığı, üreticilerimizin özellikle 1. İlaçlamada geç kaldığı görüldü. Çiçekte ilk ilaçlamanın Çiçeklenmenin yüzde 5-10 olduğu dönemde atılması gerekirken yüzde 50-60’ının açtığı zamanlarda ilaçlama yaptığı tespit edildi. Çiçek Monilyası olduğu belirlenen bahçelerin bazılarında hiç ilaçlama yapılmadığı, ilaçlamalarda aynı etken madde içeren ilaçların üst üste defalarca kullanıldığı bunun da meyve ağaçlarında etkisizlik ve direnç oluşturduğu görüldü. İlimiz çiftçilerinin büyük kısmının sonbahar ve erken ilkbahar mevsimlerinde şehir merkezinde yaşadığı; ilaçlama zamanlarını tam olarak tespit edemediği, özellikle sonbaharda yaprak dökümünden sonra koruyucu olarak çok önemli olan Bordo Bulamacı ve bakırlı preparatları kullanmadığı, bunun da hastalık ve zararlılara zemin hazırladığı tespit edildi. Bu yıl ilaçlama sezonunda yağışların aralıksız devam etmesi nedeniyle ilimizin bazı bölgelerinde ilaçlamaların yapılmadığı görüldü. Zamanında yeterli beslenme yapılmayan ve zayıf kalan meyve bahçelerinin hastalığa ve dona karşı hassasiyeti artırdığı görüldü. Çiçek Monilyası hastalığı bulaşanların büyük kısmının organik üretim yaptığı bu üreticilerin yüksek maliyetten dolayı bahçelerinde Monilya hastalığına karşı ilaçlama yapamadıkları ya da aynı etken madde içeren ilaçları üst üste kullanmalarından dolayı etkisizlik oluşturduğu anlaşıldı."

