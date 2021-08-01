Malatya'da kayısı bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa Duman (63) idaresindeki 10 TP 058 plakalı otomobil, Mehmetpaşa Mahallesi'nde yoldan çıkarak kayısı bahçesine devrildi.

Mahalle sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.



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