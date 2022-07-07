YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek

Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek

07.07.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek

Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali 21-25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Vali Hulusi Şahin, Beydağı Tabiat Park'ında düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin kente güzellikler getirmesini temenni etti.

Festivalin Malatya için önemli olduğunu aktaran Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Malatyalılar olarak Malatya'dan tüm Türkiye'ye çok önemli mesajlar vereceğiz. Bu mesajlarla beraber Malatya hem başarılarını kutlayacak hem de ileriye atacağı adımların sinyallerini verecek. Çok başarılı bir festival olacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar yaptığımız toplantıların hepsinde paydaşlarımızın bize gösterdiği yoğun ilgiyi gördüm. Bu festival tüm paydaşlarımız tarafından kucaklanmıştır. Zannediyorum ki hedeflerimize ulaşacağız. Bu festival bir başlangıç olacak. Çok güzel işler olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da festivalin kente hayırlı olmasını diledi.

Festivalin bu yıl dolu dolu geçeceğini anlatan Gürkan, "Festival bu yıl bütün fertlerle birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'ya layık bir şekilde gerçekleşecek. 21 Temmuz 18.30'da Hükümet Konağı önünden yürüyüşe çıkılacak ve büyük bir kortej olacak. Bu kortejde Malatya'nın bütün fikir renklerinin orada buluşması ve aynı hedefe kilitlenerek ileriye yürümesi amaçlanmaktadır. Festivalin birinci amacı Malatya'nın birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır." diye konuştu.

Festival kapsamına bu yıl konser, panel, yarışma, sergi, halk oyunları, spor şenliği ve birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorYeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Malatya festival

Malatya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
20:00
Yatsı
21:40
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

Ağrıları bıçak gibi keser! Ananelerin şifalı tarifi: 3 Malzemeli mucize

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.