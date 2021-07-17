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Malatya'da "kayısı yarışması" yapıldı

17.07.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: - "Kayısıyı güneşin altın yumurtası diye tabir ediyoruz. Allah'ın bu şehre verdiği bir nimet, bu nimete ne kadar şükretsek azdır"

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü düzenlenen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında 145 üreticinin katılımıyla "kayısı yarışması" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen yarışmanın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kayısının kent için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

Malatya'yı "kayısının başkenti" olarak tanıttıklarını dile getiren Gürkan, "Kayısıyı güneşin altın yumurtası diye tabir ediyoruz. Allah'ın bu şehre verdiği bir nimet, bu nimete ne kadar şükretsek azdır. Bir şehrin kimliği, marka değeri, hafızası yükselince bütün ürünleri kendiliğinden yükselme trendine girer." diye konuştu.

Gürkan, rakımı düşük olan Battalgazi ve Kale ilçesinde kayısı hasadının tamamlanmasından dolayı buradan yarışmaya katılım olmamasından dolayı gelecek yıl yarışmanın tarihini öne alacaklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene Uluslararası Kayısı Festivali'nin ülke ve yurt dışında ses getirecek şekilde kutlanması noktasında gerekli talimatı verdim. Kernek Meydanı'nda veya Fuarcılık Merkezinde kayısı yarışmasını yapacağız. Binlerce üreticimizin katıldığı kayısı yarışmasını icra edeceğiz. Kayısının nitelik anlamında segmentini yükseltmek, kayısı ile ilgili ürün, ambalaj ve gıda çeşitlenmesiyle ilgili çalışmamızı ileriki zamanda kamuoyuyla paylaşacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Ticarete Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın da selamlama konuşması yaptı.

Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kayısı türlerinin yer aldığı 2 kategoride yapılan yarışmaya 145 üretici katıldı.

Yarışmada, Hacıhaliloğlu türünde Murat Özdemir, Kabaaşı türünde ise Mahir Mete birinci oldu.

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