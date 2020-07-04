YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da kiraz hasadında sona doğru

Malatya’da kiraz hasadında sona doğru

MALATYA HABERLERİ  | 04.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Malatya’da Kiraz hasadında sona doğru gelinirken, üretici bu yıl emeğinin karşılığını alamadı.Bu yıl il genelinde 3-4 bin ton civarında Kiraz rekoltesi tahmin edilirken, bu yıl verimin iyi olmasından dolayı üretici kirazın kilosunu toptancıya 3-4 lira arasında sattı.

Malatya’da Kiraz hasadında sona doğru gelinirken, üretici bu yıl emeğinin karşılığını alamadı.
Bu yıl il genelinde 3-4 bin ton civarında Kiraz rekoltesi tahmin edilirken, bu yıl verimin iyi olmasından dolayı üretici kirazın kilosunu toptancıya 3-4 lira arasında sattı. Rekoltenin iyi olmasından dolayı fiyat düşüklüğü yaşanması üreticiyi üzdü.
Dalbastı Kirazı ihraç edildi
Malatya’nın meşhur Dalbastı Kirazı’nın yetiştiği Yeşilyurt ilçesinde de bu yıl Kiraz rekoltesi bin ton civarında tahmin ediliyor. Genelde ihraç ürünü olarak satılan Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, aranan Kirazlar arasında yer alıyor.
Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının yanı sıra Dalbastı Kirazı, geçmiş yıllara göre çok kaliteli. Yağışlar zamanında oldu, ağaçlar meyvelerini besledi ve kaliteli ürün elde edildi. Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, ihraç ürünü olarak ihracatçıya toptan 3-5 lira arasında satıldı.
Yarışma 21 Haziran’da düzenlenmişti
Diğer yandan, Malatya’nın meşhur Dalbastı Kirazı’nın yetiştiği Yeşilyurt ilçesinde her yıl en iyi kiraz yarışması ile En bakımlı Kiraz bahçesi yarışması düzenlenerek, dereceye giren üreticiler ödüllendiriliyor. Bu yıl da 21 Haziran’da düzenlenen en iyi Kiraz yarışmasında ise birinci Fırat Ödemiş, ikinci Metin Şalvarcı, üçüncü Mustafa Budak, dördüncü Abdullah Kızılkaya olmuştu. En bakımlı Kiraz bahçesi kategorisinde ise birinci Ömer Topaloğlu olurken, ikinciliği Mesut Toros, üçüncülüğü ise Ahmet Danacı elde etmişti. Dereceye giren üreticilere toplam 16 bin 500 TL para ödülü takdim edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

Yılmaz: "Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi"

Yılmaz: "Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi"

Malatya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Akademi Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

"Evde kal Hareketsiz Kalma" projesine ödül

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.