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Malatya’da konteyner yangını

İHA İHA
18.03.2024 15:50
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatya’da konteyner yangını

Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları 2. Nolu Şantiye sahası mevkiinde bulunan konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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