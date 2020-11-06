Malatya’da korona denetimi

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının daha da artmaması için denetimlere ağırlık verilerek, kurallara uymayanlar uyarılıyor.

Çeşitli işletmelere yönelik denetimlere, Vali yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile bazı daire müdürleri katıldı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, kontrollü sosyal hayat hakkında bilgilendirildi. Fuzuli Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar korona virüs salgına karşı uyarılırken, hijyen, maske, mesafe gibi kurallara uyulmasını istedi. Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, yeni tip korona virüs denetimleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattıklarını bildirdi. Gödekmerdan, “Yaptığımız çalışma, bir günlük veya bir haftalık çalışma değil. Sürekli denetim halindeyiz. Yeni genelge yayınladı. Umuma açık yerler, paket servisler hariç olmak üzere saat 22:00 da kapanıyor. Onun haricinde ise maske sosyal mesafe denetimlerimiz devam ediyor. Özelikle ağırlıklı olarak bu gün itibaren toplu ulaşım araçlarını da denetliyoruz. İnsanların toplu olarak bulunduğu yerlerde denetim biraz daha sıkılaştırılacak. Bu gün bizde arkadaşlarımızla beraber denetimleri yapıyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra sürekli devam edecek" diye konuştu.

