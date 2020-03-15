YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da Korona virüs önlemleri artırıldı

Malatya’da Korona virüs önlemleri artırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 15.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de de korona virüsünün tespit edilmesinin ardından Malatya’da da önlemler alınarak, özellikle apartman ve sitelerde, özel temizlik şirketlerine ilaçlama yaptırıyorlar.Apartman ve sitelerin talep etmesiyle binalarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyleyen şirket yetkilisi Süleyman Eski, yoğun talepleri karşılamaya çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye’de de korona virüsünün tespit edilmesinin ardından Malatya’da da önlemler alınarak, özellikle apartman ve sitelerde, özel temizlik şirketlerine ilaçlama yaptırıyorlar.
Apartman ve sitelerin talep etmesiyle binalarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyleyen şirket yetkilisi Süleyman Eski, yoğun talepleri karşılamaya çalıştıklarını bildirdi. Eski, “Biz çalışanlarımızla, müşterilerimize sağlıklı ve huzur içinde hizmet sunuyoruz. Hijyen önemli. Buradan ev hanımlarına seslenmek istiyorum, temizlik yaparken bezi bir defadan fazla kullanmayın, hijyene önem verin. Uzmanların söylediklerine dikkat edelim” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur’dan 81 il atağı

San Kuaför kurucusu Mustafa Batur’dan 81 il atağı

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Gemlik adliye köyünde traktör kazası can aldı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Akçınar Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Malatya'da otomobil baraj gölüne düştü

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.