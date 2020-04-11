YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da korona virüs önlemleriyle ilgili ek kararlar

Malatya’da korona virüs önlemleriyle ilgili ek kararlar

MALATYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:59 | Son Güncelleme

Malatya’da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, yeni kararlar ve önlemler alındı.

Malatya’da korona virüs önlemleriyle ilgili ek kararlar

Malatya’da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, yeni kararlar ve önlemler alındı. Alınan kararlar gereği, mevcut kapalı caddelere yeni cadde ve sokaklar eklenip, Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı da kapatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, bir dizi kararlar aldı. Alınan karar gereği, Atatürk ve İnönü Caddeleri ile Akpınar Caddelerinin kapalı durumuna ek olarak aşağıdaki caddeler ve sokaklar trafiğe 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 07.00’den itibaren ikinci bir karara kadar araç trafiğine kapatıldı:
"Aslantepe (Akpınar) Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar ile Turgut Temelli Alt Kavşağı, Halep Caddesi, Yeni Boztepe Caddesi, Çevre yolu yan yoldan Şire Pazarı Kasap Pazarı istikametine çıkan tüm sokaklar, ayrıca Sivas Caddesinden Aslantepe Caddesi ile Cezmi Kartay Caddesine çıkan tüm sokaklar.”
Bu arada, Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı’nın kapatılmasıyla ilgili de şunlar belirtildi:
“İlimiz Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı(Hal)’nda esnaflar tarafından dükkanların önüne tezgahlar ve malların konulması ve bu durumun tüm uyarılara rağmen düzeltilmemesi, bunun da alışveriş yapan vatandaşlar arasında sosyal mesafe koşulunun sağlanmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği, diğer taraftan aynı mahalde bulunan Tavukçular Pazarında sağlık ve hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerlerin 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00’den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar alınmıştır."

Malatya’da korona virüs önlemleriyle ilgili ek kararlar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Malatya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:50
Öğle
12:33
İkindi
16:12
Akşam
19:06
Yatsı
20:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Arapgir'de cinayet

Arapgir'de cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.