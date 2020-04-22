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Malatya’da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı

MALATYA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Dünya genelinde pandemi ilanına neden olan korona virüs (Covid-19) salgınının Malatya’daki süreci ile ilgili Vali Aydın Baruş’un başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Malatya Valiliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Sağlık Müdürü Prof.

Malatya’da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı

Dünya genelinde pandemi ilanına neden olan korona virüs (Covid-19) salgınının Malatya’daki süreci ile ilgili Vali Aydın Baruş’un başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Malatya Valiliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca katıldı.
İl Sağlık Müdürü Bentli’nin Malatya’daki çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantıda korona virüsün Malatya’daki süreci detaylı olarak ele alındı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, bundan sonraki süreçte salgının Malatya’daki etkisinin azaltılması yönünde yapılacak çalışmalarda masaya yatırıldı.

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