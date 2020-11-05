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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye ceza

MALATYA HABERLERİ  | 05.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 522 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 12 kişi ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen bir kişi ise ceza yazıldıktan sonra ikametine yönlendirildi.

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