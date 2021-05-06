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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye 97 bin 200 lira ceza

06.05.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye 97 bin 200 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 106 kişiye toplam 95 bin 400, maske takmayan 2 kişiye ise 1800 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1209 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi. 11 iş yerine yönelik işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 2 kişi ise evine gönderildi.

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