Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye 20 bin 700, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

1571 iş yeri ile 241 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 2 iş yeri ile 4 toplu taşıma aracına işlem yaptı.

