Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye 41 bin 400 lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 43 kişiye 38 bin 700, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 lira olmak üzere toplam 41 bin 400 lira ceza kesildi.
717 iş yeri ile 257 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 3 iş yeri ve 3 toplu taşıma aracına da işlem yaptı.
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