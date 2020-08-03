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Malatya’da küçükbaş kurbanlıklara rağbet az oldu

MALATYA HABERLERİ  | 03.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) gölgesinde geçen Kurban Bayramı’nda 3’üncü günde de Malatya Canlı Hayvan Pazarında az da olsa hareketlilik vardı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) gölgesinde geçen Kurban Bayramı’nda 3’üncü günde de Malatya Canlı Hayvan Pazarında az da olsa hareketlilik vardı. Kurbanlık satıcıları bu yıl korona virüs nedeniyle küçükbaş hayvanlarda fazla satış yapamadıklarını dile getirdiler.
Kurban Bayramı’nın üçüncü günü de kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar canlı hayvan pazarının yolunu tuttu. İlk iki günkü yoğunluğa göre daha az ziyaretçisi olan pazarda vatandaşlar aldıkları kurbanlarını alanda bulunan kesimhanelere götürerek kestirdiler. Bayram öncesi bin 500 TL civarında olan küçükbaş hayvanların bayramın bitimine bir gün kala bin 100 TL’ye kadar indiği kurban pazarında üreticiler bu yıl fazla satış yapamamaktan şikayetçiydi.
Yetiştiricilerin birçoğu getirdikleri hayvanların yarısını bile satamadıklarını ifade ederek, kalan kurbanlıklarını geri götüreceklerini söylediler. Bayramın bitimine kısa bir süre kala zararına satış yaptıklarını dile getiren yetiştiriciler, bu yıl korona virüs nedeniyle işlerinin bir hayli azaldığını da ifade ettiler.
Kesim alanlarında da, az da olsa bir hareketlilik yaşanırken satışların yarın öğlen sonrasına kadar süreceği belirtildi.

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