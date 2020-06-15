YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kumar oynayan 38 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da kumar oynayan 38 kişiye para cezası uygulandı

MALATYA HABERLERİ  | 15.06.2020 12:05 | Son Güncelleme

Malatya'da kumar oynayan 38 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, toplam 46 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Cezmi Kartay Caddesi'nde ruhsatsız bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, kumar oynayan 38 kişiye toplam 46 bin 550 lira idari para cezası uyguladı. Bir şüpheliye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen ve el konulan 5 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Malatya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Orhanoğlu Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeşilyurt metruk evlerden arındırılıyor

Yeşilyurt metruk evlerden arındırılıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.