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Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

MALATYA HABERLERİ  | 10.12.2020 21:36 | Son Güncelleme

Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonlarında 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dabakhane ve Akpınar mahallelerinde kumar oynandığı belirlenen iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunan 6 kişiye toplam 7 bin 350 lira ceza kesildi, çok sayıda kumar malzemesine ve paralara el konuldu.

İşletme sahipleri E.Ç. ve R.K. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

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